Фанаты Манчестер Юнайтед готовят акцию протеста против владельцев клуба

Болельщики Манчестер Юнайтед не собираются терпеть систематические провалы клубного руководства.

Поклонники "красных дьяволов" готовят массовый протест против семьи Глейзеров, информирует Mirror.

Даже Месси или Роналду не изменят ситуацию в Манчестер Юнайтед, – Бербатов

Акция запланирована на домашний матч против Вулверхэмптона в 25 туре АПЛ (1 февраля). Фанаты Манчестер Юнайтед собираются покинуть трибуны Олд Траффорд на 58-й минуте поединка. Такое время выбрано как напоминание о Мюнхенской трагедии 1958 года, после которой клуб показал свое единство и силу духа в непростое время. По мнению фанатов манкунианцев, современное руководство не имеет ничего общего с давними традициями Юнайтед.

Напомним, контрольный пакет акций Манчестер Юнайтед стал собственностью семьи Глейзеров в 2005 году. Еще одной целью возмущения болельщиков является вице-президент клуба Эд Вудворд и его провальная политика трансферов и назначения тренеров.

Дерби Вечного города, возвращение Сарри в родную гавань и месть Реала за унижение Лунина: топ-5 матчей евроуикенда