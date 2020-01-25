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Фанаты Манчестер Юнайтед готовят акцию протеста против владельцев клуба

14:51 91 Читати українською
Фанаты Манчестер Юнайтед готовят акцию протеста против владельцев клуба
Полупустые трибуны Олд Траффорд в концовке матча против Бернли / Reuters

Болельщики Манчестер Юнайтед не собираются терпеть систематические провалы клубного руководства.

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Акция запланирована на домашний матч против Вулверхэмптона в 25 туре АПЛ (1 февраля). Фанаты Манчестер Юнайтед собираются покинуть трибуны Олд Траффорд на 58-й минуте поединка. Такое время выбрано как напоминание о Мюнхенской трагедии 1958 года, после которой клуб показал свое единство и силу духа в непростое время. По мнению фанатов манкунианцев, современное руководство не имеет ничего общего с давними традициями Юнайтед.

Напомним, контрольный пакет акций Манчестер Юнайтед стал собственностью семьи Глейзеров в 2005 году. Еще одной целью возмущения болельщиков является вице-президент клуба Эд Вудворд и его провальная политика трансферов и назначения тренеров.

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футбольные фанаты Олд Траффорд Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англия Эд Вудворд
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