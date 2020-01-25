Фанати Манчестер Юнайтед готують акцію протесту проти власників клубу

Вболівальники Манчестер Юнайтед не збираються терпіти систематичні провали клубного керівництва.

Прихильники "червоних дияволів" готують масовий протест проти сім'ї Глейзерів, інформує Mirror.

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Акція запланована на домашній матч проти Вулверхемптона у 25 турі АПЛ (1 лютого). Фанати Манчестер Юнайтед збираються покинути трибуни Олд Траффорд на 58-ій хвилині поєдинку. Такий час вибраний як згадка про Мюнхенську трагедію 1958 року, після якої клуб показав свою єдність і незламність духу в непростий час. На думку фанатів манкуніанців, сучасне керівництво не має нічого спільного з давніми традиціями Юнайтед.

Нагадаємо, контрольний пакет акцій Манчестер Юнайтед став власністю сім'ї Глейзерів у 2005 році. Ще однією ціллю обурення вболівальників є віце-президент клубу Ед Вудворд і його провальна політика трансферів та призначення тренерів.

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