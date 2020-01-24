Даже Месси или Роналду не изменят ситуацию в Манчестер Юнайтед, – Бербатов

Бывший нападающий Манчестер Юнайтед Димитар Бербатов дал свою оценку ситуации внутри "красных дьяволов".

"Я постоянно читаю о Бруну Фернандеше, но он не волшебник. Неужели люди действительно думают, что если один игрок придет в команду, клуб автоматически начнет побеждать?

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Это всего лишь один игрок, так не работает, ведь футбол – это командная игра. Нельзя ожидать, что один человек придет и изменит ситуацию в Манчестер Юнайтед, даже если это Месси или Роналду.

Сейчас им нужна команда и единство, чтобы выбраться из текущей ситуации вместе, а не за счет одного игрока. Иногда у вас есть хороший футболист, который может помочь избежать проблем и выиграть матч, но не в такой ситуации. Им нужно оставаться вместе", – поделился Бербатов в комментарии BetFair.

К слову, Манчестер Юнайтед занимает 5 место в чемпионате Англии, имея в активе 34 очка и отставая от четвертого Челси на 6 пунктов.

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