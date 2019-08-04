Фанаты Ливерпуля и Манчестер Сити устроили массовую драку в метро перед матчем за Суперкубок Англии

Болельщики английских грандов вспомнили бойцовские традиции прошлого.

Фанаты Ливерпуля и Манчестер Сити жестоко избили одни друга накануне матча за Суперкубок Англии, информирует Daily Mail.

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Столкновение произошло в вагоне лондонского метро. Поезд, следовавший на станцию "Парк Уэмбли", где расположен легендарный стадион, стоял на станции "Грейт-Портленд-стрит", когда рядом с дверью одного из вагонов началась массовая драка. Видео происшествия было опубликовано в твиттере. Местная полиция уже начала поиски главных участников инцидента.

Напомним, в футбольном поединке победил Манчестер Сити, который одолел Ливерпуль в серии послематчевых пенальти.

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