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Фанаты Ливерпуля и Манчестер Сити устроили массовую драку в метро перед матчем за Суперкубок Англии

4 августа 23:51 24 Читати українською
Фанаты Ливерпуля и Манчестер Сити устроили массовую драку в метро перед матчем за Суперкубок Англии
Фаны Ливерпуля / UPG

Болельщики английских грандов вспомнили бойцовские традиции прошлого.

Суперкубок Англии
Ливерпуль
1
1 : 1
1
Манчестер Сити
17:00 04:08:2019
осн. час ( 1 : 1 )
пен. ( 4 : 5 )
завершено
77’ Жоэль Матип
 
Рахим Стерлинг 12’
12’ Рахим Стерлинг
77’ Жоэль Матип

Фанаты Ливерпуля и Манчестер Сити жестоко избили одни друга накануне матча за Суперкубок Англии, информирует Daily Mail.

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Столкновение произошло в вагоне лондонского метро. Поезд, следовавший на станцию "Парк Уэмбли", где расположен легендарный стадион, стоял на станции "Грейт-Портленд-стрит", когда рядом с дверью одного из вагонов началась массовая драка. Видео происшествия было опубликовано в твиттере. Местная полиция уже начала поиски главных участников инцидента.

Напомним, в футбольном поединке победил Манчестер Сити, который одолел Ливерпуль в серии послематчевых пенальти.

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