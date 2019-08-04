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Фанати Ліверпуля і Манчестер Сіті влаштували масову бійку у метро перед матчем за Суперкубок Англії

4 серпня 23:51 189 Читать на русском
Фанати Ліверпуля і Манчестер Сіті влаштували масову бійку у метро перед матчем за Суперкубок Англії
Фани Ліверпуля / UPG

Вболівальники англійських грандів згадали бійцівські традиції минулого.

Суперкубок Англії
Ліверпуль
1
1 : 1
1
Манчестер Сіті
17:00 04:08:2019
осн. час ( 1 : 1 )
пен. ( 4 : 5 )
завершено
77’ Жоель Матіп
 
Рахім Стерлінг 12’
12’ Рахім Стерлінг
77’ Жоель Матіп

Фанати Ліверпуля і Манчестер Сіті жорстоко побили одні одного напередодні матчу за Суперкубок Англії, інформує Daily Mail.

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Зіткнення відбулося у вагоні лондонського метро. Потяг, що прямував на станцію "Парк Уемблі", де розташований легендарний стадіон, стояв на станції "Грейт-Портленд-стріт", коли поруч з дверима одного з вагонів почалася масова бійка. Відео події було опубліковано в твіттері. Місцева поліція вже розпочала пошуки головних учасників дійства.

Нагадаємо, у футбольному поєдинку перемогу здобув Манчестер Сіті, який здолав Ліверпуль у серії післяматчевих пенальті.

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футбольні фанати Відеоновини Ліверпуль - Манчестер Сіті Ліверпуль Ліверпуль Манчестер Сіті Манчестер Сіті Англія
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