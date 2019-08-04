Фанати Ліверпуля і Манчестер Сіті влаштували масову бійку у метро перед матчем за Суперкубок Англії

Вболівальники англійських грандів згадали бійцівські традиції минулого.

Фанати Ліверпуля і Манчестер Сіті жорстоко побили одні одного напередодні матчу за Суперкубок Англії, інформує Daily Mail.

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Зіткнення відбулося у вагоні лондонського метро. Потяг, що прямував на станцію "Парк Уемблі", де розташований легендарний стадіон, стояв на станції "Грейт-Портленд-стріт", коли поруч з дверима одного з вагонів почалася масова бійка. Відео події було опубліковано в твіттері. Місцева поліція вже розпочала пошуки головних учасників дійства.

Нагадаємо, у футбольному поєдинку перемогу здобув Манчестер Сіті, який здолав Ліверпуль у серії післяматчевих пенальті.

Ліверпуль – Манчестер Сіті: Зінченко забив у серії пенальті та допоміг завоювати Суперкубок Англії-2019