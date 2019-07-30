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Фанат Барселоны размахивал футболкой Месси на фан-секторе Реала – видео эпического самоубийства

11:40 27 Читати українською
Фанат Барселоны размахивал футболкой Месси на фан-секторе Реала – видео эпического самоубийства
Фанаты Барсы – еще те отчаянные / Фото Give Me Sport

Сторонники Реала и без этого были не в настроении во время матча против Атлетико, а тут такой сюрприз.

Товарищеские матчи
Реал Мадрид
3
3 : 7
7
Атлетико
02:30 27:07:2019
завершено
 

Реал был унижен Атлетико (3:7) в рамках Международного кубка чемпионов. Казалось, что может быть хуже? Но болельщик Барселоны решил добить фанатов принципиального соперника.

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Один из сторонников каталонского клуба забрел в фан-сектор Реала и начал размахивать футболкой лидера "блаугранас" Лионеля Месси. К счастью для смельчака, реакция болельщиков Реала ограничилась осуждающим гулом, метанием пластиковых бутылок и кружек с пивом.

Однако, футболку у "сине-гранатового" храброго сердца все-таки отобрали.

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Барселона Барселона Реал Мадрид Реал Мадрид Испания футбольные курьёзы футбольные фанаты Видеоновости Реал Мадрид - Атлетико
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