Фанат Барселоны размахивал футболкой Месси на фан-секторе Реала – видео эпического самоубийства

Сторонники Реала и без этого были не в настроении во время матча против Атлетико, а тут такой сюрприз.

Реал был унижен Атлетико (3:7) в рамках Международного кубка чемпионов. Казалось, что может быть хуже? Но болельщик Барселоны решил добить фанатов принципиального соперника.

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Один из сторонников каталонского клуба забрел в фан-сектор Реала и начал размахивать футболкой лидера "блаугранас" Лионеля Месси. К счастью для смельчака, реакция болельщиков Реала ограничилась осуждающим гулом, метанием пластиковых бутылок и кружек с пивом.

Однако, футболку у "сине-гранатового" храброго сердца все-таки отобрали.

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