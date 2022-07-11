Как известно, в финале Суперкубка Польши познанский Лех потерпел поражение от Ракува со счетом 0:2. В обеих командах сыграли экс-представители УПЛ – за чемпиона страны в старте дебютировал Георгий Цитаишвили (Артур Рудько остался в запасе), а за победителей на замену вышел Владислав Кочергин.

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Несмотря на поражение, фаны Леха провели голосование за лучшего игрока матча, сообщает kkslech.com. Наибольшее количество баллов – 3,2 – получил чемпион мира U-20 в составе сборной Украины Георгий Цитаишвили. Сразу за ним расположились Афонсо Соуза (3,12) и Антонио Милич (2,93). Самым слабым игроком стал Артур Собех (1,78).

Напомним, Цитаишвили перешел в Лех 1 июля на правах годовой аренды – игрок воспользовался правилом ФИФА для легионеров. Чтобы не ждать еще месяц (футболисты, заморозившие свои контракты с клубами УПЛ, могут быть зарегистрированы лишь после 1 августа), познаньцы заплатили Динамо условные 100 тысяч евро. Контракт Гио с Динамо действует до 30 июня 2025 года.

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