Як відомо, у фіналі Суперкубка Польщі познанський Лех зазнав поразки від Ракува з рахунком 0:2. В обох командах зіграли екс-представники УПЛ – за чемпіона країни у старті дебютував Георгій Цітаішвілі (Артур Рудько залишився у запасі), а за переможців на заміну вийшов Владислав Кочергін.

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Попри поразку, фани Леха провели голосування за найкращого гравця матчу, повідомляє kkslech.com. Найбільшу кількість балів – 3,2 – отримав чемпіон світу U-20 у складі збірної України Георгій Цітаішвілі. Відразу за ним розташувалися Афонсо Соуза (3,12) і Антоніо Міліч (2,93). Найслабшим гравцем став Артур Собєх (1,78).

Нагадаємо, Цітаішвілі перейшов у Лех 1 липня на правах річної оренди – гравець скористався правилом ФІФА для легіонерів. Аби не чекати ще місяць (футболісти, які заморозили свої контракти з клубами УПЛ, можуть бути зареєстровані лише після 1 серпня), познанці заплатили Динамо умовні 100 тисяч євро. Контракт Гіо з Динамо чинний до 30 червня 2025 року.

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