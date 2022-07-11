Товарищеский матч

Арис (Кипр) – Фехервар (Венгрия) – 1:2

Голы: Шполярич, 25 – Кодро, 16 (пен.), 40

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Фехервар в рамках подготовки к матчам Лиги конференций провел накануне третий спарринг. Очередным их соперником стал кипрский Арис. В составе венгров на поле вышли сразу три украинца – Артем Шабанов, Евгений Макаренко и Иван Петряк. Последний, к слову, стал героем поединка вместе с боснийским нападающим Кенаном Кодрой.

На 16-й минуте матча украинский полузащитник получил мяч на левом фланге, прорвался с ним в штрафную соперника, где был сбит. Арбитр назначил пенальти, который успешно реализовал Кодро. В середине тайма Матия Шполярич мастерски замкнул навес головой в самый угол, восстановив статус-кво. Однако на 40-й минуте свое слово снова сказал украинец, отдав разрезной пас на Кенана – последнему оставалось не промазать в пустые ворота.

Напомним, уже 21 июля Фехервар сыграет во 2-м раунде квалификации Лиги конференций против азербайджанской Габалы. Ответный матч – через неделю, 28 июля.

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