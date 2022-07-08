Динамо не собиралось отпускать Цитаишвили в Лех, хотя грузин и воспользовался правилом ФИФА, заморозив свой контракт с киевлянами, сообщает Meczyki.

Цитаишвили официально перешел в Лех

В таком случае поляки смогли зарегистрировать Гио только после 1 августа. Лех желал привлечь грузина и на июльские матчи в еврокубках, поэтому решил заплатить 100 тысяч евро Динамо, чтобы "бело-синие" дали согласие на уход Цитаишвили.

Напомним, прошлый сезон Георгий начал в аренде в одесском Черноморце (15 матчей, 1 гол), а с началом войны перешел в польскую Вислу (7 матчей, 1 гол, 2 ассиста). Его контракт с Динамо действует до 30 июня 2025 года.

Лех обыграл Карабах в матче квалификации ЛЧ – экс-динамовец классно дебютировал, а Цитаишвили тренера не убедил