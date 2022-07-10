Суперкубок Польши-2022

Лех Познань – Ракув – 0:2

Голы: Раковитан, 43, Вдовяк, 51

Команды встречались в мае в финале Кубка Польши. Тогда победу праздновал Ракув со счетом 3:1. Сейчас Лех получил шанс отомстить, но им не воспользовался. С первых минут матч начинал Георгий Цитаишвили, для которого это был дебют за новый коллектив.

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Именно команда бывшего игрока молодежной сборной Украины пропустила в конце первого тайма, когда Богдан Раковитан нашел свободную зону в штрафной и замкнул выстрел, переправив мяч под левую штангу. Сразу после перерыва Матеуш Вдовяк нанес мощный удар с метров 20-ти. Затем Цитаишвили претендовал на пенальти, упав в штрафной, но арбитр ничего не назначил.

На 78-й минуте на поле появился Владислав Кочергин, но ничем серьезным запомниться не смог. Коллектив из Ченстоховы вместе с украинцем празднует победу. Для нашего хавбека это второй трофей в карьере.