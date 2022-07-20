Как известно, украинский полузащитник Иван Калюжный накануне перешел в Кералу Бластерс из Александрии на правах аренды и стал первым украинским футболистом, выступающим в чемпионате Индии.

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Кроме желания зарекомендовать себя в иностранном клубе, у 24-летнего хавбека есть еще одна сверхважная задача – помочь фанатам правильно произносить свою фамилию. Болельщикам после подписания украинца предложили презентовать новичка, и лишь нескольким из них удалось произнести фамилию "Калюжный". "Айван Кайлюрли", "Ивен Калюри", "Калюрный" – как только не называли нашего соотечественника. Настоящий фонетический квест!

Напомним, Иван – воспитанник Динамо. Успел поиграть за Металлист 1925, Рух, Александрию и исландский Кеплавик. Transfermarkt оценивает украинца в 400 тысяч евро.

К слову, Керала Бластерс по итогам прошедшего сезона занял в индийской Суперлиге четвертую строчку.

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