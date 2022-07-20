Як відомо, український півзахисник Іван Калюжний напередодні перейшов у Кералу Бластерс з Олександрії на правах оренди і став першим українським футболістом, який виступатиме у чемпіонаті Індії.

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Окрім бажання якнайкраще зарекомендувати себе в іноземному клубі, у 24-річного хавбека є ще одне надважливе завдання – допомогти фанатам правильно вимовляти своє прізвище. Вболівальникам після підписання українця запропонували презентувати новачка, і лише декільком з них вдалось вимовити прізвище "Калюжний". "Айван Кайлюрлі", "Івен Калюрі", "Калюрний" – як тільки не називали нашого співвітчизника. Справжній фонетичний квест!

Нагадаємо, Іван – вихованець Динамо. Встиг пограти за Металіст 1925, Рух, Олександрію та ісландський Кеплавік. Transfermarkt оцінює українця у 400 тисяч євро.

До слова, Керала Бластерс за підсумками минулого сезону посів у індійській Суперлізі четверту сходинку.

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