"Желто-черные" на своем официальном сайте объявили о переходе Ивана Калюжного в Кералу Бластерс на правах аренды.

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Хавбек выступал за Александрию с февраля прошлого года. В общей сложности Калюжный успел провести 23 матча, в которых оформил 2 гола и 4 ассиста. Керала Бластерс является действующим вице-чемпионом Индии.

Почти сразу Александрия подтвердила годовую аренду Викентия Волошина из Динамо. Прошлый сокращенный сезон он провел за Десну – 12 матчей, 3 гола и 1 ассист. Волошин младше Калюжного на 3 года (21 против 24) и играет на более атакующей позиции в центре поля.

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