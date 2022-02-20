Фанаты Базеля устроили феерическое шоу с использованием пиротехники
11:22 - Читати українською
Футболисты Базеля получили мощную порцию мотивации перед игрой с Лозанной.
Ультрас Базеля приготували гучний перфоманс для своєї команди перед матчем 22-го туру чемпіонату Швейцарії проти Лозанни.
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Ефектне шоу з використанням піротехніки надихнуло господарів. Футболісти Базеля розгромили суперника (3:0) та піднялись на другу сходинку місцевої першості. Лозанна залишається відвертим аутсайдером турніру на дні таблиці.
Лідером перегонів з 9-очковим відривом залишається Цюрих.
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