Футболісти Базеля отримали потужну порцію мотивації перед грою з Лозанною.

Ультрас Базеля приготували гучний перфоманс для своєї команди перед матчем 22-го туру чемпіонату Швейцарії проти Лозанни.

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Ефектне шоу з використанням піротехніки надихнуло господарів. Футболісти Базеля розгромили суперника (3:0) та піднялись на другу сходинку місцевої першості. Лозанна залишається відвертим аутсайдером турніру на дні таблиці.

Лідером перегонів з 9-очковим відривом залишається Цюрих.

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