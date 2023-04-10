Защитник Арсенала Александр Зинченко близко к сердцу воспринял утраченную победу над мерсисайдцами (2:2) в 30-м туре АПЛ.

"Канониры" пропустили второй гол на 87-й минуте. Трент Александер-Арнольд на фланге легко прошел украинца и подал во вратарский, где результативным ударом отличился Фирмино.

Микель Артета принял решение мгновенно снять Зинченко с игры и выпустил на поле Кирана Тирни. Александр, похоже, очень близко к сердцу воспринял и свою ошибку, и замену. Камеры зафиксировали красноречивое поведение игрока сборной Украины, быстро завирусившееся в соцсетях.

Арсенал теперь всего на 6 зачетных пунктов опережает Манчестер Сити на вершине турнирной таблицы АПЛ. Экс-команда Зинченко имеет теоретические шансы сравняться по очкам, ведь у него еще есть поединок в запасе и 26 апреля будет противостоять лондонцам.

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