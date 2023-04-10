Напередодні Арсенал з величезними труднощами втримав нічию з Ліверпулем, а гра підопічних Артети викликала чимало запитань на тлі боротьби за чемпіонство.

На 87-й хвилині матчу 30-го туру чемпіонату Англії між ліверпульцями і лондонцями Трент Александер-Арнольда зумів прокинути м'яч поміж ніг Олександру Зінченку, після чого навісив на Роберто Фірміно і мерсисайдці зрівняли. Одразу після цього Мікель Артета посадив українця на лавку.

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Зінченко застав пробудження дракона і згорів: гра на три позиції, розпач, тролінг, бали і приємний нюанс проти Ліверпуля