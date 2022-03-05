Футбольные фанаты, как обычно, являются неотъемлемой частью важных событий в истории Украины. Сейчас часть из них отстаивает наш Херсон.

Недавно русские войска захватили Херсон, но местные жители не согласны жить под путинским захватническим режимом и русским флагом.

Зинченко: Российские футболисты могут что-нибудь сделать, чтобы остановить войну в Украине. Чего они боятся?

Сегодня тысячи херсонцев с сине-желтыми флагами вышли на митинг против оккупации. По сообщениям очевидцев, им даже удалось голыми руками прогнать российскую армию из центра города. Приняли участие в этом и фанаты Александрии. Соответствующее фото появились в сети.

Болельщики ФК «Александрия» демонстрируют свою поддержку Украине в оккупированном Херсоне сегодня утром pic.twitter.com/q7F1gLDLuN — Зоря Лондонск (@ZoryaLondonsk) 5 марта 2022 г.

Напомним, уже идет 10-е сутки войны. Украинские военные продолжают мужественно давать отпор российскому захватчику и посылать его в направлении военного корабля.