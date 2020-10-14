48-летний фанат Вест Хэма Брэдли Тамвуд не сможет в течение трех лет посещать матчи, сообщает Sky Sports.

Вест Хэм официально подписал Доусона

Брэдли признался, что выкрикивал расистские оскорбления в сторону египетской звезды Ливерпуля Мохаммеда Салаха. Также горе-болельщик вынужден выплатить 125 тысяч фунтов. Вест Хэм отправит Тамвуда на просветительские курсы, если это не изменит мировоззрение фаната, то в клубе не исключают, что дисквалифицируют Брэдли пожизненно.

После 4-х туров АПЛ Вест Хэм расположился на 10-й строчке.

Трансферный дедлайн: топ-сделки МЮ и Арсенала, три новичка Баварии, провал Барселоны – как это было