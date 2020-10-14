48-річний фанат Вест Хема Бредлі Тамвуд не зможе протягом трьох років відвідувати матчі, повідомляє Sky Sports.

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Бредлі зізнався, що вигукував расистські образи у бік єгипетської зірки Ліверпуля Мохамеда Салаха. Також горе-вболівальник змушений виплатити 125 тисяч фунтів. Вест Хем відправить Тамвуда на просвітницькі курси, якщо це не змінить світогляд фаната, то у клубі не виключають, що дискваліфікують Бредлі пожиттєво.

Після 4-х турів АПЛ Вест Хем розташувався на 10-й сходинці.

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