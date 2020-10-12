Вест Хэм официально подписал Доусона
21:43 - Читати українською
Лондонский Вест Хэм объявил о переходе защитника Уотфорда Крейга Доусона.
Опытный центрбек перебрался в британскую столицу, сообщает официальный сайт Юнайтед.
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Доусон арендован "молотками" до конца сезона 2020/21. В команде Дэвида Мойеса защитник, который имеет действующий до лета 2023-го контракт с Уотфордом, будет выступать под 15-м номером. На уровне Премьер-лиги он имеет опыт выступлений за Вест Бромвич (7 сезонов) и тот же Уотфорд в прошлом сезоне.
В ходе нынешней кампании Крейг Доусон сыграл 1 матч в Кубке лиги.
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