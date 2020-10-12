Опытный центрбек перебрался в британскую столицу, сообщает официальный сайт Юнайтед.

Манчестер Сити в пятый раз отдал в аренду Робертса

Доусон арендован "молотками" до конца сезона 2020/21. В команде Дэвида Мойеса защитник, который имеет действующий до лета 2023-го контракт с Уотфордом, будет выступать под 15-м номером. На уровне Премьер-лиги он имеет опыт выступлений за Вест Бромвич (7 сезонов) и тот же Уотфорд в прошлом сезоне.

В ходе нынешней кампании Крейг Доусон сыграл 1 матч в Кубке лиги.

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