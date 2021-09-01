Галатасарай в своем твиттере объявил о разрыве контракта с Фалькао.

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Впрочем, колумбиец недолго будет оставаться без клуба. По информации Marca, Фалькао в ближайшее время должен стать игроком Райо Вальекано, подписав с испанским клубом контракт, рассчитанный на 2 года. Нападающий присоединится к клубу уже после перерыва на матчи национальных сборных.

К слову, в прошлом сезоне Фалькао провел 18 матчей в составе Галатасарая, записав в свой актив 9 голов и 2 результативные передачи.

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