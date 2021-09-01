Галатасарай у своєму твіттері оголосив про розрив контракту з Фалькао.

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Втім, колумбієць недовго залишатиметься без клубу. За інформацією Marca, Фалькао найближчим часом має стати гравцем Райо Вальєкано, підписавши з іспанським клубом контракт, розрахований на 2 роки. Нападник приєднається до клубу вже після перерви на матчі національних збірних.

До слова, у минулому сезоні Фалькао провів 18 матчів у складі Галатасарая, записавши до свого активу 9 голів та 2 результативні передачі.

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