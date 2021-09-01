Каталонцы в своем твиттере сообщили о договоренности с Севильей об аренде нападающего Люка де Йонга.

Гризманн официально вернулся в Атлетико – трансфер форварда Барселоны утвердили в последний момент

В соглашении также есть опция выкупа. Зарплату форварда полностью будет выплачивать Барселона, которая перед завершением трансферного окна отпустила Гризманна в Атлетико. Отметим, что Рональд Куман увеличил нидерландскую диаспору в Барселоне – теперь за каталонцев выступают Фрэнки и Люк де Йонг, а также Мемфис Депай.

К слову, в прошлом сезоне де Йонг провел 48 матчей во всех соревнованиях в составе Севильи, записав в свой актив 9 голов и ассист.

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