Фабри рассказал о подготовке Карпат ко второму этапу УПЛ

Главный тренер Карпат Фабри Гонсалес поделился впечатлениями после товарищеского матча против тернопольской Нивы.

"Важно то, что мы получили возможность поддержать свою форму. Это неофициальный матч, но все же спарринг был полезен, ведь сейчас у нас довольно большая пауза. Я рад, что удалось покинуть поле без травм. В таких матчах именно этот показатель является ключевым, и я очень волнуюсь, чтобы все остались здоровыми.

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Сегодня наконец вышел на поле Андрей Нестеров. Он восстановился после травмы. С того опыта, который у меня есть, после подобных травм игрок будет постепенно набирать уверенность. Надо дать ему возможность играть. В этой игре он не был столь уверен, как другие игроки, но это вполне понятно. Мы поможем ему, дадим больше шансов, чтобы он смог отбросить все страхи и препятствия.

Мы дали больше игрового времени тем ребятам, которые меньше играли с начала года. Свой шанс получил Бусько, Ковтун, Варгас, тот же Нестеров. Также мы получили возможность посмотреть на молодежь – Притулу, Ляха, Харжевского, Задерейко...

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До среды будем иметь тренировки, потом будет однодневный перерыв и уже с четверга начинаем готовиться к двум очень важным матчам – против Ворсклы дома и против Ингульца, в матче Кубка Украины, на выезде", – цитирует Фабри официальный сайт Карпат.