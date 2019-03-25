Фабрі розповів про підготовку Карпат до другого етапу УПЛ

Головний тренер Карпат Фабрі Гонсалес поділився враженнями після товариського матчу проти тернопільської Ниви.

"Важливо те, що ми отримали змогу підтримати свою форму. Це не офіційний матч, але все ж спаринг був корисний, адже зараз у нас доволі велика пауза. Я радію з того, що вдалося залишити поле без травм. У таких матчах саме цей показник є ключовим, і я дуже хвилююся, щоб всі залишилися здоровими.

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Сьогодні нарешті вийшов на поле Андрій Нестеров. Він відновився після травми. З того досвіду, який в мене є, після подібних травм гравець потребує поступово набирати впевненості. Треба дати йому можливість грати. У цій грі він не був настільки впевнений, як інші гравці, але це цілком зрозуміло. Ми допоможемо йому, дамо більше шансів, щоб він зміг відкинути усі страхи та перешкоди.

Ми дали більше ігрового часу тим хлопцям, які менше грали з початку року. Свій шанс отримав Бусько, Ковтун, Варгас, то й же Нестеров. Також ми отримали можливість подивитися на молодь – Притулу, Ляха, Харжевського, Задерейка...

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До середи матимемо тренування, потім буде одноденна перерва і вже з четверга починаємо готуватися до двох дуже важливих матчів – проти Ворскли удома та проти Інгульця, у матчі Кубка України, на виїзді", – цитує Фабрі офіційний сайт Карпат.