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Карпаты разгромили Ниву Т в товарищеском матче – 4:1 – видео голов и обзор встречи

22:22 9 Читати українською
Карпаты разгромили Ниву Т в товарищеском матче – 4:1 – видео голов и обзор встречи
Карпаты

Карпаты встретились с тернопольской Нивой в контрольном матче.

Товарищеский матч

Карпаты – Нива Т – 4:1

Голы: Йода, 13 Варгас, 31 Гуцуляк, 36, Бусько, 45 – Литовченко, 29

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Карпаты активно начали поединок против представителя Второй лиги Украины. Подопечные Фабри Гонсалеса отличились уже на 13 минуте матча, впоследствии Нива возобновила паритет, но еще в первом тайме пропустила трижды.

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Во втором тайме голов команды не забивали, в связи с этим – уверенная победа львовской команды со счетом 4:1.

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Карпаты Карпаты Нива Тернополь Нива Тернополь Видеоновости Товарищеские матчи
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