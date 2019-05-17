Фабри: Карпатам необходимо научиться справляться без Шведа

Главный тренер Карпат Фабри Гонсалес рассказал, как потеря Марьяна Шведа повлияет на игру команды.

"У нас появилась возможность провести тренировку на стадионе Украина. В конце недели у нас здесь состоится матч, поэтому думаю, что футболистам не помешает, если они испытывают поле, на котором будут играть.

Селтик представил Шведа

Сейчас мы готовим команду к игре без Шведа. Нам необходимо научиться справляться без него и доверять тем людям, которые находятся в составе. Думаю, что в команде есть хорошие игроки, которые в предыдущем матче показали себя", – цитирует Фабри Гонсалес официальный сайт Карпат.

Швед провел первую тренировку в Селтике

Напомним, Селтик подписал Шведа в январе за 2 миллиона евро, но сначала оставил его в Карпатах до конца сезона. Однако стороны решили, что хавбек раньше покинет Львов и прибудет в Глазго, где уже начал работу с новой командой.