Футбольная ассоциация (FA) предъявила тренеру Фулхэма Марку Силве обвинение по поводу его комментариев после поражения от Ньюкасла (0:3).

После поражения от Ньюкасла в матче 17 тура АПЛ со счётом 0:3 Силва заявил, что у главного арбитра встречи Сэма Барротта не было опыта, чтобы справиться с давлением. Форвард "дачников" Рауль Хименес был удален, и Силва остался недоволен тем, что арбитр не предпринял никаких действий в отношении капитана соперника Лассельса двумя минутами ранее за похожий фол.

Фиаско Арсенала без Зинченко в видеообзоре матча с Фулхэмом – 1:2

Как информирует ВВС, FA утверждает, что комментарии тренера Фулхэма представляют собой неправомерное поведение. "Комментарии Силвы предполагают предвзятость и/или ставят под сомнение честность матча", – говорится в заявлении. У тренера "дачников" есть время до понедельника, 8 января, чтобы ответить на эти обвинения.

Напомним, что в последнем матче Фулхэм под его руководством обыграл Арсенал Александра Зинченко (2:1). После 20 туров лондонцы с Крейвен Коттедж занимают 13-е место в турнирной таблице АПЛ.

Арсенал без Зинченко проиграл Фулхэму, упустив шанс возглавить АПЛ – безвыигрышная серия "канониров" достигла 3-х матчей