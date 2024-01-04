Після поразки від Ньюкасла в матчі 17 туру АПЛ з рахунком 0:3 Сілва заявив, що у головного арбітра зустрічі Сема Барротта не було досвіду, щоб впоратися з тиском. Форвард "дачників" Рауль Хіменес був вилучений, і Сілва залишився незадоволений тим, що арбітр не вжив жодних дій щодо капітана суперника Лассельса двома хвилинами раніше за схожий фол.

Фіаско Арсенала без Зінченка у відеоогляді матчу з Фулхемом – 1:2

Як інформує ВВС, FA стверджує, що коментарі тренера Фулхема – це неправомірна поведінка. "Коментарі Сілви припускають упередженість і/або ставлять під сумнів чесність матчу", – йдеться в заяві. У тренера "дачників" є час до понеділка, 8 січня, щоб відповісти на ці звинувачення.

Нагадаємо, що в останньому матчі Фулхем під його керівництвом обіграв Арсенал Олександра Зінченка (2:1). Після 20 турів лондонці з Крейвен Коттедж посідають 13-те місце в турнірній таблиці АПЛ.

Арсенал без Зінченка програв Фулхему, втративши шанс очолити АПЛ – безвиграшна серія "канонірів" досягла трьох матчів