Футбольная ассоциация Англии переписала второй гол Манчестер Юнайтед в ворота Ньюкасла на Маркуса Рашфорда.

В финале Кубка английской лиги Манчестер Юнайтед обыграл Ньюкасл со счётом 2:0. Второй гол вызвал споры по поводу авторства: изначально взятие ворот было записано на форварда Маркуса Рашфорда, но по ходу встречи оно было переписано на автогол центрального защитника Ньюкасла Свена Ботмана.

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Нидерландское издание Voetbal International даже успело сообщить, что Ботман стал четвёртым игроком вообще и первым игроком с 2005 года, который отличился автоголом в финале английского кубкового турнира.

Однако в конце концов FA изменила авторство этого взятия ворот и вернула его Рашфорду. Об этом информирует официальный сайт манчестерского клуба. Благодаря этому форвард МЮ Ваут Вегхорст смог записать на свой счёт голевую передачу.

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