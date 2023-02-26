Манчестер Юнайтед вышел на качественно новый уровень в этом сезоне: стабильный набор очков в АПЛ, проход Барселоны в Европе, теперь финал. "Дьяволы" 5 лет не выигрывали трофеев – последней была Лига Европы-2016/17. Команда Тен Хага еще не отшлифована, но выглядит готовой к большим победам.

МЮ выбил Барселону из Лиги Европы – ангелы и демоны капитана, украинская школа Фреда, Тен Хаг наконец-то собрал пазл

В соперниках был Ньюкасл, который после прихода шейхов и назначения Эдди Хау выступает на уровне топ-клубов. Впрочем, во второй части сезона "сороки" просели – одна победа в 7 последних матчах АПЛ. На финал Кубка лиги вернулся после длительной дисквалификации Гимараес, но на воротах стоял Кариус.

Немец получил шанс, поскольку Поуп дисквалифицирован, а Дубравка заигран в Кубке лиги как раз за МЮ. Кариус не играл официальных матчей два года. Его карьеру сломал киевский финал Лиги чемпионов, где он ужасными ошибками прибил Ливерпуль. И вот снова финал.

Кариус по оценкам статистических порталов стал лучшим в составе Ньюкасла – 7.9 от SofaScore. 8 сейвов помогли набрать высокую оценку. Он дважды пропустил, некоторые удары были совсем простыми, но сейв после выстрела Вегхорста был эффектным – Кариус вытащил мяч из-под перекладины. И еще выиграл тяжелую дуэль у Фернандеша.

Лорис в первом тайме дважды доставал мяч из собственных ворот. МЮ мастерски реализовал свои шансы. Каземиро откликнулся на подачу Шоу со штрафного, а Рашфорд и Вегхорст разорвали оборону Ньюкасла в несколько касаний и удвоили преимущество. Мяч срикошетил и полетел прямо над руками присевшего Кариуса.

Нынешний МЮ возвращает дух команды Фергюсона. Соперник может контролировать мяч, создавать полумоменты, но манкунианцы чётко знают свои козыри и мастерски их разыгрывают. Каземиро дает чемпионский класс и менталитет, а Рашфорд – просто лучший футболист в 2023-м. Логично, что они сделали результат.

Ньюкасл отнюдь не был беспомощен. "Сороки" сделали акцент на левом фланге, где Сен-Максимен возил Далота. Аллен на 10 минуте посадил своего визави на желтую и создал голевой момент (Де Хеа потянул удар с острого угла). Прострелы Триппьера с другого фланга были не менее острыми – не хватало завершения.

Каждый пытался свести игру к удобному сценарию. МЮ мог садиться глубоко с целью разгонять быстрые атаки на пространстве, а Ньюкасл, имея много мастеров единоборств, навязывал контактный футбол. Тренеры попытались решить главные проблемы заменами: Уан-Биссака вышел вместо Далота, а Исак усилил атаку "черно-белых".

Ньюкасл давил и даже запирал Манчестер Юнайтед в штрафной усилиями Гимараеса и Триппьера. В таком режиме моменты у ворот Де Хеа начали возникать регулярно. Два удара Жоэлингтона заблокировали защитники, а опасный прострел Кирана перехватил сам голкипер.

В дальнейшем контрвыпады "красных" были интереснее позиционных потуг Ньюкасла. Рашфорд и Фернандеш имели возможность закрыть матч третьим голом, но усталость помешала идеально доиграть эпизоды. Манчестер Юнайтед удержал победу и завоевал Кубок английской лиги.