По мнению многих, второстепенный трофей имел очень важное значение для обоих участников финала. Манчестер Юнайтед ничего не выигрывал пять лет. У Ньюкасла эта серия еще длиннее, но новые владельцы настроены изменить это. Придется еще подождать.

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Манкунианцы со старта матча взяли игру под свой контроль и еще до перерыва сумели забить два мяча. Сначала Казэмиро воспользовался передачей от Люка Шоу, а вскоре Свен Ботман срезал мяч в свои ворота. Во втором тайме счет не поменялся. Манчестер Юнайтед стал обладателем Кубка английской лиги.

Также этот матч стал знаковым для Давида Де Хеа – теперь в его активе 181 матч без пропущенных голов, и это новый рекорд МЮ. Ранее первенство по этому показателю удерживал Петер Шмейхель.