Футбольна асоціація Англії переписала другий гол Манчестер Юнайтед у ворота Ньюкасла на Маркуса Рашфорда.

У фіналі Кубка англійської ліги Манчестер Юнайтед обіграв Ньюкасл із рахунком 2:0. Другий гол викликав суперечки з приводу авторства: спочатку взяття воріт було записано на форварда Маркуса Рашфорда, але впродовж зустрічі воно було переписано на автогол центрального захисника Ньюкасла Свена Ботмана.

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Нідерландське видання Voetbal International навіть встигло повідомити, що Ботман став четвертим гравцем узагалі і першим гравцем з 2005 року, який відзначився автоголом у фіналі англійського кубкового турніру.

Однак зрештою FA змінила авторство цього взяття воріт і повернула його Рашфорду. Про це інформує офіційний сайт манчестерського клубу. Завдяки цьому форвард МЮ Ваут Вегхорст зміг записати на свій рахунок гольову передачу.

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