Евтушенко станет помощником Михайличенко в Динамо, – СМИ

Бывший нападающий Динамо Вадим Евтушенко получит должность в новом тренерском штабе киевлян.

61-летний специалист станет помощником нового главного тренера Динамо, которым, вероятно, станет Алексей Михайличенко, сообщает FC Dynamo Nation.

Кто станет новым тренером Динамо после того, как Хацкевича отправили в отставку – широкий список кандидатов

По информации источника, также рассматривается вариант продолжения сотрудничества с Михаилом Михайловым, который работал с вратарями в тренерском штабе Александра Хацкевича.

Решение о сохранении места в тренерском штабе испанского специалиста Висенте Гомеса пока не принято.

К слову, подтверждением этой информации может служить заявление генерального директора каналов Футбол1/2 Александра Денисова, который сообщил, что один из экспертов начнет работу тренерома. Напомним, Вадим Евтушенко работал на телеканалах.

"Я не вірю у Заварова та Михайличенка": вболівальники Динамо про фіаско з Брюгге, відставку Хацкевича та нового тренера