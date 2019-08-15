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Евтушенко станет помощником Михайличенко в Динамо, – СМИ

15:02 213 Читати українською
Евтушенко станет помощником Михайличенко в Динамо, – СМИ
Вадим Евтушенко / фото из соцсетей

Бывший нападающий Динамо Вадим Евтушенко получит должность в новом тренерском штабе киевлян.

61-летний специалист станет помощником нового главного тренера Динамо, которым, вероятно, станет Алексей Михайличенко, сообщает FC Dynamo Nation.

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По информации источника, также рассматривается вариант продолжения сотрудничества с Михаилом Михайловым, который работал с вратарями в тренерском штабе Александра Хацкевича.

Решение о сохранении места в тренерском штабе испанского специалиста Висенте Гомеса пока не принято.

К слову, подтверждением этой информации может служить заявление генерального директора каналов Футбол1/2 Александра Денисова, который сообщил, что один из экспертов начнет работу тренерома. Напомним, Вадим Евтушенко работал на телеканалах.

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Динамо Киев Динамо Киев Вадим Евтушенко Вадим Евтушенко
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