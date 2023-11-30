"Дыминский, Коломойский и Курченко не смогут "отжать" команды себе по решению ФИФА. Это невозможно.

Многомиллионные долги Карпат – источник сообщил дальнейшую судьбу львовского клуба

Сегодняшние клубы – это совсем другие юридические лица, которые признаны правопреемниками старых клубов только в футбольных долгах. УЕФА ввёл такой механизм предотвращения искусственного банкротства клубов. Когда владелец накапливает большие долги, и чтобы их не платить, лишается клуба на определенный период, а затем возрождает его без долговых обязательств, как говорят – "с чистого листа". Но при этом использует те же атрибуты успешности, которые принадлежали старому клубу, чтобы сразу со старта иметь болельщиков, игроков, персонал, инфраструктуру, эмблему и тому подобное.

Поэтому тот, кто хочет унаследовать футбольную историю, должен возместить старые долги. Причем, только футбольные долги: задолженность перед футболистами, тренерами, другими специалистами, долги по трансферам, по заявочным взносам, компенсационным выплатам и тому подобное. Причем, речь лишь о долгах, которые имеют подтверждение в органах футбола.

Возможно, было какое-то закрытое решение об отстранении от футбола Курченко, Коломойского, Шуфрича, Рабиновича за доведение клубов до такого состояния, но я об этом не слышал. У нас нет практики отстранять от футбола собственников, которые сознательно бросили на произвол судьбы свои клубы. К сожалению.

Новые владельцы, которые восстанавливают легендарные клубы, хорошо понимают риск, на который идут. Правопреемство, о котором мы говорим, это не что-то новое и неожиданное. Это довольно устоявшаяся практика в футболе и все спортивные юристы об этом знают. Какие будут последствия, если не выплатить долги? Последовательные финансовые и дисциплинарные санкции, вплоть до лишения профессионального статуса", – сказал Скоропашкин в комментарии Українському футболу.

Напомним, Карпаты завершили первую часть сезона 2023/24 в статусе лидера группы А Первой лиги, набрав 45 очков. Металлист в этой же группе стал предпоследним с 14-ю баллами.

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