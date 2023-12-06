Карпаты объявили об уходе защитника – он вернется в Металлист
19:46 - Читати українською
Защитник Богдан Порох завершил выступления за львовские Карпаты.
Карпаты на своем официальном сайте сообщили о разрыве арендного соглашения с 23-летним защитником Богданом Порохом.
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Права на защитника принадлежат Металлисту, в составе которого защитник и продолжит свои выступления.
В текущем сезоне Порох сыграл в 9 матчах за Карпаты, однако не отличался результативными действиями.
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