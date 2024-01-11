Тираспольский Шериф на своем сайте официально объявил об уходе украинского вратаря Максима Коваля.

Экс-вратарь Динамо неожиданно перебрался в Грецию

Пресс-служба молдавского клуба поблагодарила нашего земляка за время, проведенное в команде, пожелав успеха в Греции.

Напомним, 31-летний Коваль выступал за Шериф с августа 2022 года, став чемпионом Молдовы и обладателем Кубка страны (провел 41 поединок во всех турнирах, в которых пропустил 48 голов и в 16 матчах отстоял "на ноль").

Интересно, что накануне клуб 2-го дивизиона чемпионата Греции – Каламата – объявил о подписании Коваля, однако Максим почти сразу открестился от трансфера, отметив, что вел переговоры с Арисом, где был пункт о возможной аренде, но он пока не согласился на такие условия.

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