Тираспольський Шериф на своєму сайті офіційно оголосив про відхід українського воротаря Максима Коваля.

Екс-воротар Динамо несподівано перебрався до Греції

Прес-служба молдовського клубу подякувала нашому земляку за час, проведений у команді, побажавши успіху у Греції.

Нагадаємо, 31-річний Коваль виступав за Шериф з серпня 2022 року, ставши чемпіоном Молдови та володарем Кубка країни (провів 41 поєдинок у всіх турнірах, в яких пропустив 48 голів та у 16 матчах відстояв "на нуль").

Цікаво, що напередодні клуб 2-го дивізіону чемпіонату Греції – Каламата – оголосив про підписання Коваля, однак Максим майже одразу відхрестився від трансферу, зазначивши, що вів переговори з Арісом, де був пункт про можливу оренду, але він поки не погодився на такі умови.

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