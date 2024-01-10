Каламата (представитель второго дивизиона чемпионата Греции) на своем официальном сайте объявила о трансфере украинского вратаря – Максима Коваля.

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Соглашение с голкипером рассчитано на 1,5 года, а перебрался он в Грецию из молдавского Шерифа на правах свободного агента. В текущем сезоне Максим сыграл за Шериф в 22 матчах, в которых пропустил 31 гол, удержав ворота на замке лишь в 7 поединках.

Напомним, что Коваль является воспитанником запорожского Металлурга, а с 2010 по 2019 принадлежал Динамо. Впрочем, Максим за период в Киеве немало отправлялся в аренды – в Говерлу, датский Оденсе, Депортиво Ла-Корунья и саудовский Аль-Фатех, куда перешел окончательно в 2019-м. С августа 2022-го Коваль выступал за Шериф.

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