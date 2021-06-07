КОНКАКАФ. Лига наций, финал

США – Мексика – 3:2

Голы: Рейна, 27, Маккени, 82, Пулишич, 114 (п) – Корона, 2, Лайнес, 79

К решающему матчу добрались классические для этого региона соперники и выдали просто невероятный финал, где было все – голы, пенальти, нереализованные пенальти, отменённые голы и удаление.

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Мексика уже на второй минуте вышла вперед благодаря голу Короны и вообще выглядела острее. США на помощь пришел стандарт. Джованни Рейна лучше всех розбався в суматохе в штрафной и добил мяч в сетку. Перед тем был еще один гол мексиканцев, но его отменил VAR.

Сумасшедшие 5 минут состоялись незадолго до окончания основного времени. Лайнес вышел на замену и едва ли не первым касанием снова вывел Мексику вперед. На этот раз радость была очень недолгой. Опять стандарт, и Маккени головой замкнул подачу. Игра перешла в овертайм.

Вот здесь и разыгралась настоящая драма. С игры никто не забивал. На 108-й Пулишич заработал пенальти. Чтобы понять это, рефери понадобился видеоповтор. Мексиканцы остались очень недовольны. Наставник команды – Херардо Мартино – даже получил удаление. В конце концов, исполнить наказание удалось аж на 114-й. Игрок Челси был точным. Это был еще не конец. В компенсированное время к овертайму уже Мексика с помощью VAR заработала 11-метровый. Однако Этан Хорват парировал удар Гуадрадо и сохранил для сборной США победу.

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