Чемпионат Европы-2021 U-21, финал

Германия U-21 – Португалия U-21 – 1:0

Гол: Нмеча, 49

На двух предыдущих молодежных Евро в финал непременно выходили сборные Германии и Испании. В 2017 году победу отпраздновал "Бундестим", а два года назад победила "Фурия Роха". В 2021-м обе команды снова должны были определить сильнейшего на континенте, однако в расписание неожиданно вмешалась Португалия – "селесао" выбили испанцев на стадии полуфинала благодаря автоголу Куэнки.

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Германия всегда считается фаворитом, однако в этом сезоне португальцы реально выглядели мощно. Они набрали 9 очков в тяжелой группе с англичанами, швейцарцами и хорватами и прибили в 1/8 финала Италию (5:3) – в то же время дойчи вышли со второго места, опередив румын только по дополнительным показателям, а Данию в 1/8 переиграли лишь в серии пенальти. Матч против Нидерландов в полуфинале тоже был непростым.

Финальный поединок проводили в Любляне. Португальцы стартовали значительно активнее, в первой трети первого тайма создав ряд хороших моментов. Так, уже на 3-й минуте Далот стрелял с угла штрафной во внешнюю сторону сетки, а на 8-й Тьягу Томас оказался на левом краю штрафной, пробив с разворота – мяч прошел в сантиметрах от дальней штанги. После этого "селесао" провели несколько перспективных прострелов, а на 15-й минуте Томас замыкал подачу Конте с левого фланга – Тьягу метил в дальний угол, но Дамен поймал "круглого". Немцы в этот период вообще ничем не отвечали.

Впрочем, Бундестим неожиданно проснулся в середине тайма. Уже на 16-й минуте открывать счёт мог Вирц, который качнул защитника на линии полукруга и мощно пробил с левой – мяч рикошетом от ноги Лейте попал в перекладину! Ещё через четыре минуты Нмеча получил проникающую передачу от Баку на правый край штрафной, вывалившись один на один с голкипером под углом! Нападающий Андерлехта попытался перебросить Кошту, однако тот исполнил прекрасный сейв. На 30-й же минуте свою пушку решил разрядить Арне Майер – хавбек Арминии метров с 30-ти запустил мяч под перекладину, но Кошта спас Португалию.

"Селесао" постепенно удалось выровнять ход игры, а перед перерывом команда ещё и могла выйти вперёд. Сначала свои силы попробовал Виейра, который нанёс мощный удар метров с 25-ти в левую девятку. "Круглый" пролетел в сантиметрах от каркаса ворот. В компенсированное же время португальцы откровенно простили Германию: Витинья на дриблинге вошел в штрафную, обыграл защитника и голкипера, затем снова качнул защитника, но пробить хавбек Вулверхэмптона так и не решился – вместо этого случилась непонятная комбинация без финального выстрела. В конце концов, отдыхать футболисты отправились при нулях на табло.

После перерыва тренерский штаб сборной Португалии заменил Моту выпустив миланского таланта Далота. "Селесао" усиливали атаку, но уже через три минуты после возобновления игры Германия открыла счёт – это Нмеча избежал офсайда в штрафной, получил передачу от Баку и эффектно переиграл голкипера на пятачке. 1:0! Этот гол стал для Лукаса четвёртым за финальным этапе Евро-2021.

В последующие 15 минут сборная Португалии выглядела активнее, однако давление вылилось только в один хороший выстрел Далота и в четыре угловых. Два из них даже завершились ударами, но они не были опасными. Улучшить игру не помогла даже двойная замена – вместо Витиньи и Томаса вышли Жота (не Диогу) и Консейсау. Германия, однако, не пользовалась проблемами соперника, огрызнувшись только одним заблокированным ударом в исполнении Вирца. За это могло прилететь наказание на 66-й минуте: Далот ворвался на правый край штрафной, накрутив там всю оборону, и пробил в дальний нижний угол – на пути мяча, однако оказалась нога Шлоттербека.

Этот момент заставил Бундестим протрезветь. Уже на 68-й минуте тренерский штаб снял с пробега Вирца и Беришу, выпустив вместо них Буркарда и Адейеми. Этот ход мог принести успех уже через четыре минуты, когда Адейеми убежал от Далота и оказался прямо перед голкипером, пробив в правый нижний угол – Кошта в последний момент выставил ногу, парируя удар! На 72-й в игру включился Нмеча, который выстрелил из окрестностей штрафной мимо дальнего угла, а на 75-й он же метров с 20-ти отправил мяч под перекладину. Кошта и здесь спас свою команду! На 81-й вратарь Порту снова стал героем, спасая при выходе Адейеми один на один.

Оборона Португалии трещала по швам. Нельзя сказать, что немцы защищались намного лучше, но пиренейцы в завершающей фазе слишком сильно полагались на индивидуальные действия – а их не хватало. Тренерский штаб "селесао" в отчаянии бросил в бой свежих Флорентину и Рамуша, но в эндшпиле встречи команда не создала ни одного момента.

В конце концов, финальный свисток зафиксировал трудную победу Германии U-21. "Бундестим" второй раз за последние четыре года стал лучшей сборной Европы на молодежном уровне.

Португалия – образец для Германии

Молодежная сборная Германии стала чемпионом, снова продемонстрировав преимущества системного подхода к воспитанию суперталантов. Футбол в стране является массовым явлением, федерация выпускает самых перспективных тренеров мира, а они в маленьких клубах растут, пользуясь передовыми техническими и научными знаниями. Даже бедные клубы вроде Вердера регулярно проводят тендеры на внедрение электронных систем для развития футболистов.

Именно так и рождаются сборные-чемпионы, однако так ли уж безупречно работает система? Матч против сборной Португалии в очередной раз продемонстрировал, что проблемы есть – и они серьезные. Уже несколько лет немецкое сообщество жалуется на отсутствие неординарных футболистов. Молодежь годами учат тактической грамотности, быстрой оценке контроля пространства и правильным перемещениям в общекомандной модели, благодаря чему выросло поколение различных "раумдойтеров". Немцы вырастают помешанными на тактике, однако при этом уступают сверстникам из других стран в индивидуальном мастерстве.

Активно об этом заговорили после разгрома первой сборной в Испании со счетом 0:6. Стало очевидно, что Германии не хватает ярких Ферранов Торресов и Дани Ольмо – в Европе в принципе пошел тренд на индивидуализацию футбола. В мире, где все стали помешаны на четкости структуры и прессинга 1-в-1, чувствуется запрос уникальных игроков, способных ломать схематоз. Именно это и демонстрировали португальцы в финале молодежного чемпионата Европы – они уступали немцам в тактической правильности движений, но компенсировали это свободой мышления и готовностью принимать смелые решения.

"Селесао" постоянно шли в обводку на нескольких футболистов прямо в штрафной, били с разных дистанций и придумывали нестандартные ситуации на поле. Немцы долго выстраивали структуру, бегая без мяча по зонам ради одного паса с очевидной позиции – португальцы же уменьшали продолжительность продвижения атаки своими индивидуальными действиями. Там, где игроки "Бундестим" искали вариант затяжной комбинации, португальцы стреляли с разворота по дальним углам. Просто потому что могут. Просто потому что "почему бы и нет?".

Между тем, в сборной Германии выделялись только Нмеча, Баку и Вирц – показательно, что первого воспитал Манчестер Сити, а другие два уже есть футболистами основной обоймы Майнца и Баейра. Эти исполнители не боялись принимать решения на себя и экспериментировать с движением на поле, в то время как другие игроки (исключая Адееми) представляли собой набор серых мышей.

Конечно, подход португальцев является сугубо молодежным. Только на этом уровне можно настолько смело демонстрировать индивидуальные таланты и выходить при этом в финал международных турниров – впрочем, именно так и должна работать команда U-21. Из этих 23 индивидуалистов 5-6 обязательно "выстрелят" на взрослом уровне, сделав национальную команду еще более гибкой и разнообразной. У Германии же есть кубки, но похвастаться таким же колличеством ярких талантов страна не может. "Бундестим" выпускает разумных трудяг, которые будут улучшать общую структуру игры, но разницу на поле делают неординарные личности. Их у конкурентов гораздо больше.

В целом, в финале встретилось два радикальных подхода к воспитанию молодежи. Немцы ставят на системность, тактику и скорость мышления, португальцы – на индивидуальную технику, физическую скорость и уникальность. Как показывает опыт, оба метода отдельно друг от друга успеха не приносят. "Селесао" ярче играли в футбол до перерыва, но немцы забили из правильного открывания Нмечи и оценки пространства со стороны Баку – а в целом обе команды сыграли не идеально.

Впрочем, тактическую грамоту португальцы быстро выучат на взрослом уровне. Собственно, первая команда "селесао" приняла Евро-2016 и Лигу наций благодаря строгой игровой дисциплине, однако победы ей принесли неординарные действия (удар Эдера например). В Германии же только начали разговоры о перестройке системы подготовки молодежи – а значит, еще не у одного поколения лидеров "Бундестима" будут проблемы со скоростью, ударом и принятием нетипичных решений. Франция, Испания, Португалия и Нидерланды уже начали наращивать отрыв.

Нмеча – будущее Манчестер Сити

Нмеча стал главной звездой Евро-2021 U – и речь не только о летней части турнира. Лукас еще в отборе наколотил 8 голов, а в Венгрии и Словении нападающий Андерлехта забил еще четыре мяча, включая победный в финале. А могло ли быть иначе, когда это уже готовая суперзвезда? По крайней мере, если брать во внимание текущий сезон.

В чемпионате Бельгии на его счету 18 голов из 30-ти общекомандных (+3 мяча в Кубке). Да, это только первый топовый год , но форвард созрел очень вовремя. При этом он идеально вписывается в систему Ман Сити – Нмеча мобильный, обладает сильным ударом, умеет играть фальшивую девятку, способен работать на фланге и на острие атаки. Лукас обладает высокой скоростью, прекрасно оценивает пространство и чувствует момент для рывка,что показали моменты с двумя выходами один на один в финале Евро-2021.

С характером и чемпионским духом у него также все в порядке – для Нмечи это уже не первый финал и не первый победный гол в нем. В 2017 году он уже забивал в финале Евро U-19 в составе английских юниоров. Это, опять же, доказывает способность Лукаса подстраиваться под разные модели игры и под разных партнеров.

Можно только поаплодировать академии "горожан" – она вырастила идеальную заготовку для Пепа Гвардиолы. С таким футболом вечные аренды Нмечи скоро завершатся. Важно только не останавливаться.

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