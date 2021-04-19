До 12 клубов-основателей нового турнира в Европе имеют шансы присоединиться еще несколько коллективов.

Недавно 12 грандов Европы (Ман Сити, Челси, Ливерпуль, МЮ, Арсенал, Тоттенхэм, Реал, Барселона, Атлетико, Ювентус, Интер и Милан) объявили о создании Европейской Суперлиги.

ФИФА выступила с официальным заявлением из-за создания Европейской Суперлиги

В ее ряды в ближайшее время могут присоединиться еще три клуба: Бавария, РБ Лейпциг и Порту, сообщает журналист Николо Скира в своем Twitter. Ранее информировалось, что, в частности, мюнхенцы будут стоять в стороне нового турнира.

Заметим, первым президентом Суперлиги стал Флорентино Перес, который занимает должность босса Реала. ФИФА уже успела выразить свое возмущение из-за создания этих соревнований.

Суперліга Європи стартує офіційно – ЛЧ і УЄФА під загрозою, новий формат, перші 12 учасників і 2 зіркові бунтарі