До 12 клубів-засновників нового турніру у Європі мають шанси долучитись ще кілька колективів.

Нещодавно 12 грандів Європи (Ман Сіті, Челсі, Ліверпуль, МЮ, Арсенал, Тоттенхем, Реал, Барселона, Атлетіко, Ювентус, Інтер та Мілан) оголосили про створення Європейської Суперліги.

ФІФА виступила з офіційною заявою через створення Європейської Суперліги

До її лав найближчим часом можуть приєднатись ще три клуби: Баварія, РБ Лейпциг та Порту, повідомляє журналіст Ніколо Скіра у своєму Twitter. Раніше інформувалось, що, зокрема, мюнхенці стоятимуть осторонь новоствореного турніру.

Зауважимо, першим президентом Суперліги став Флорентіно Перес, який обіймає посаду боса Реала. ФІФА вже встигла висловити своє обурення щодо створення цих змагань.

Суперліга Європи стартує офіційно – ЛЧ і УЄФА під загрозою, новий формат, перші 12 учасників і 2 зіркові бунтарі