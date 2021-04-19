"Принимая во внимание запросы СМИ, ФИФА хочет пояснить, что твердо выступает за солидарность в футболе и за модель справедливого перераспределения, которые могут помочь развитию футбола как вида спорта, в частности на глобальном уровне, поскольку развитие футбола – основная задача ФИФА.

ФИФА пригрозила международным баном всем игрокам будущей Суперлиги

На наш взгляд и в соответствии с уставом нашей организации, любое соревнование по футболу, будь то национальное, региональное или мировое первенство, всегда должно отражать принципы солидарности, инклюзивности, честности и справедливости в части перераспределения финансовых ресурсов. Более того, руководящие органы футбола должны прибегнуть ко всем средствам законного, спортивного и дипломатического характера для обеспечения этих принципов.

На этом фоне ФИФА может выразить лишь неодобрительное отношение к созданию "закрытой Европейской лиги" за рамками международных футбольных структур и к несоблюдению вышеупомянутых принципов.

ФИФА всегда выступает за единство в мировом футболе и призывает все стороны, вовлеченные в горячие дискуссии, вести спокойный, конструктивный и взвешенный диалог на благо игры, а также духа солидарности и честности. ФИФА, разумеется, сделает все необходимое для того, чтобы способствовать совместному движению вперед в общих интересах футбола", – приводит слова федерации Football Italia.

Заметим, недавно клубы-основатели Суперлиги (Манчестер Сити, Челси, Ливерпуль, МЮ, Арсенал, Тоттенхэм, Реал Мадрид, Барселона, Атлетико, Ювентус, Интер и Милан) объявили о создании нового турнира и заявили, что готовы общаться с УЕФА и ФИФА о сотрудничестве. Главным инициатором создания соревнований был президент "галактикос" Флорентино Перес.

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