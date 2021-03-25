Евро U-21. Групповой этап, 1 тур

Англия – Швейцария – 0:1

Гол: Ндойе, 78

Россия – Исландия – 4:1

Голы: Чалов, 31 (пен.), Тикнизян, 42, Захарян, 45+2, Макаров, 52 – Гудьонсен, 59

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Несмотря на статус фаворита матча, молодежная команда Англии оступилась в поединке со швейцарцами. Команда "трех львов" атаковала острее, но фортуна в этот вечер была на стороне номинальных гостей. 20-летний форвард Ниццы Дэн Ндойе голом вывел швейцарцев на первую строчку группы D.

Исландия лишь голом престижа сумела ответить на 4 мяча от российской команды.

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