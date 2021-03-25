Евро U-21: сборная Англии неожиданно уступила Швейцарии, Исландия пострадала от россиян
Состоялись очередные матчи группового этапа Евро U-21. Читайте отчет на Футбол 24.
Евро U-21. Групповой этап, 1 тур
Англия – Швейцария – 0:1
Гол: Ндойе, 78
Россия – Исландия – 4:1
Голы: Чалов, 31 (пен.), Тикнизян, 42, Захарян, 45+2, Макаров, 52 – Гудьонсен, 59
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Несмотря на статус фаворита матча, молодежная команда Англии оступилась в поединке со швейцарцами. Команда "трех львов" атаковала острее, но фортуна в этот вечер была на стороне номинальных гостей. 20-летний форвард Ниццы Дэн Ндойе голом вывел швейцарцев на первую строчку группы D.
Исландия лишь голом престижа сумела ответить на 4 мяча от российской команды.
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