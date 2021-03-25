Євро U-21. Груповий етап, 1 тур

Англія – Швейцарія – 0:1

Гол: Ндоє, 78

Росія – Ісландія – 4:1

Голи: Чалов, 31 (пен.), Тікнізян, 42, Захарян, 45+2, Макаров, 52 – Гудйонсен, 59

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Попри статус фаворита матчу, молодіжна команда Англії оступилась у двобої зі швейцарцями. Команда "трьох левів" атакувала гостріше, але фортуна у цей вечір була на боці номінальних гостей. 20-річний форвард Ніцци Ден Ндоє голом вивів швейцарців на першу сходинку групи D.

Ісландія лише голом престижу зуміла відповісти на 4 м'ячі від російської команди.

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