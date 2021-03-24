Евро U-21. Групповой этап, 1 тур

Группа В

Чехия – Италия – 1:1

Голы: Маджоре, 75 (авт) – Скамакка, 31

Удаления: Тонали, 84 (Италия), Маркицци, 90+4

Словения – Испания – 0:3

Голы: Пуадо, 53, Вильяр, 54, Миранда, 89

В 2019 году на домашнем чемпионате молодежь Италии даже не вышла в плей-офф. На этот раз Паоло Николато привез на турнир команду, в которой достаточно опыта игры на высоком уровне. Однако чехи тоже далеко не простой соперник. Начало игры осталось за номинальными хозяевами. Только блестящие сейвы голкипера "адзуррини" спасли от пропущенного.

Постепенно Италия начала действовать увереннее и забрала инициативу. Пошли моменты и опасные удары. Забить удалось после роскошной атаки. Кутроне отобрал мяч на фланге, сместился в центр и скрытым пасом отрезал двух защитников. В зону ворвался Скамакка, обыграл голкипера и забил первый гол этого чемпионата Европы.

После перерыва Италия слишком сильно увлеклась обороной. За это пришлось поплатиться. Сначала чехи забили, но из офсайда, а через несколько минут Маджоре эффектно переправил мяч в собственные ворота. Штурм пришлось устраивать в меньшинстве. Сандро Тонали получил прямую красную. Звезда Милана позорно наступил на соперника. Шансы сравнять были даже в таком положении, а еще одно удаление уже в компенсированное время не имело никакого значения.

По схожему сценарию развивались события в матче еще одного фаворита квартета. Правда, Испания так и не смогла одолеть сопротивление хозяев турнира в первом тайме. Все стало на свои места в начале второй половины, когда в течение двух минут пиренейцы забили дважды. Сначала Браим Диас поймал мяч в пределах штрафной и сбросил на Пуадо – Хави пробил сильно и точно. Сразу после этого Кукурелья промчался левым флангом и отпасовал в зону полукруга, откуда Вильяр еще раз прошил голкипера словенцев.

Словения так и не смогла перехватить инициативу. "Ла Рохита" не останавливалась и регулярно обостряла. Векич имел не одну возможность продемонстрировать все свое мастерство. Однако от разгрома спастись не удалось. Уже в конце встречи Гарсия и Миранда организовали третий гол после быстрой атаки. Наконец добавим, что в следующем туре молодежная сборная Испании сыграет с итальянскими сверстниками. Поединок состоится 28 марта.

Напомним, Евро U-21 было запланировано на июнь 2021-го, но после переноса взрослого чемпионата Европы молодежное первенство пришлось сместить на весну и разбить на две части. В течение этой международной паузы (24-31 марта) сыграют групповой этап, а плей-офф пройдет в конце сезона (31 мая – 6 июня).

Євро U-21: півмільярдна Франція, тест для англійських перлин, новий формат і вихованець Динамо в збірній Росії