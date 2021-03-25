Состоялись матчи группы А Евро U-21. Читайте отчет поединков на Футбол 24.

Евро U-21. Групповой этап, 1 тур

Венгрия – Германия – 0:3

Голы: Нмеча, 61, Баку, 66, 73

Румыния – Нидерланды – 1:1

Голы: Чобану, 20 – Схурс, 16

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Сборная Германии U-21 поиздевалась над своими сверстниками из Венгрии тремя голами без ответа. Выделялся в поединке хавбек Вольфсбурга Ридли Баку, который отметился дублем. Разгромная победа позволила немцам занять первое место группы А.

В параллельной встрече игроки сборной Нидерландов оступились в поединке с Румынией. Прогнозируемо, номинальные гости открыли счет, но румыны быстро выровняли сиутацию. Забитый мяч вдохновил хозяев, которые после перерыва даже имели неплохие шансы выйти вперед. Финальный свисток зафиксировал результативную ничью.

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